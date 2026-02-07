Ричмонд
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет Azur air вернулся в аэропорт вылета: борт следовал из Пхукета в Москву

Летевший в Москву самолет вернулся в Пхукет из-за проблемы со створками шасси.

Источник: Комсомольская правда

Самолет авиакомпании Azur air отправился из Пхукета в Москву вечером 6 февраля. Однако вскоре борт вернулся в аэропорт вылета. У самолета обнаружились проблемы со створками шасси. Об этом уведомили в пресс-службе Azur air.

В сообщении подчеркивается, что у самолета не убрались створки шасси при вылете. Полет будет выполнен в 10:10 7 февраля на другом воздушном судне.

«Экипаж рейса ZF-2904 Пхукет — Москва принял решение вернуться в аэропорт вылета по технической причине — из-за неуборки створок шасси. Безопасность полета — главный приоритет», — уточнили в авиакомпании.

Днем 6 февраля самолет потерпел крушение в океане у побережья Австралии. Информация о происшествии поступила в экстренные службы в пятницу около 16:30 по местному времени. Известно, что самолет был легкомоторный.