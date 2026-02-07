Мирный житель погиб и трое пострадали при атаке БПЛА на курское село

В результате падения беспилотника на частный дом начался пожар в двух хозяйственных постройках и бане. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС и оперативных служб.
«Ещё трое человек пострадали: 39-летнего мужчину, 42-летнюю женщину и 13-летнюю девочку доставили в больницу. У них осколочные ранения, у взрослых — сотрясение головного мозга», — рассказал Хинштейн.
Пострадавших в ближайшее время перевезут в Курскую областную клиническую больницу. Семье оказывают всю нужную помощь.
Накануне вечером, 6 февраля, над Белгородской, Брянской и Курской областями ПВО сбила 20 украинских дронов. Атаку отражали в течение трёх часов — в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.
Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.