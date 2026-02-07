Генпрокуратура хочет изъять в доход РФ имущество разработчиков системы Leonardo

Генеральная прокуратура России подала иск об обращении в доход государства имущества собственников компании «Сирена-трэвел», которая является разработчиком системы бронирования авиабилетов Leonardo. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Никулинский районный суд Москвы.
Суд подтвердил, что получил иск от Генпрокуратуры к ряду физических и юридических лиц, включая Михаила Баскакова, Иннокентия Баскакова и других.
— В своем иске истец требует обратить в доход государства имущество ответчиков в рамках мероприятий, проводимых на основании ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», — цитирует сообщение суда ТАСС.
Указанные лица владеют долями в АО «Сирена-трэвел» — крупнейшем поставщике IT-решений для авиаотрасли, которому принадлежит система Leonardo. Предварительное судебное заседание назначено на 18 февраля.
В апреле 2024 года заместителя генерального директора по IT и производству АО «Сирена-трэвел» Игоря Ройтмана задержали по уголовному делу о неправомерном воздействии на российскую критическую информационную инфраструктуру. Позднее ему будет избрана мера пресечения.