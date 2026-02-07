Генпрокуратура хочет изъять в доход РФ имущество разработчиков системы Leonardo

В апреле 2024 года заместителя генерального директора по IT и производству АО «Сирена-трэвел» Игоря Ройтмана задержали по уголовному делу о неправомерном воздействии на российскую критическую информационную инфраструктуру. Позднее ему будет избрана мера пресечения.