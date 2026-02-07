Схему по незаконному освобождению от армии рублей раскрыли в Ленобласти

Правоохранительные органы пресекли в Ленинградской области деятельность организованной группы, которая за деньги незаконно освобождала граждан от военной службы по призыву и выдавала им военные билеты. Один из участников задержан. Об этом в пятницу, 6 февраля, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.