Схему по незаконному освобождению от армии рублей раскрыли в Ленобласти

Правоохранительные органы пресекли в Ленинградской области деятельность организованной группы, которая за деньги незаконно освобождала граждан от военной службы по призыву и выдавала им военные билеты. Один из участников задержан. Об этом в пятницу, 6 февраля, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Уточняется, что в результате совместных действий полиции, ФСБ, военной прокуратуры и Росфинмониторинга выявлена коррупционная схема.
— По предварительным данным, размер незаконного вознаграждения составлял от 200 000 до 400 000 рублей. В настоящее время установлено более 15 граждан, незаконно освобожденных от призыва и получивших военные билеты, — говорится в сообщении.
По факту возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки. В отношении задержанного готовятся материалы для избрания меры пресечения, проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия.
3 февраля на Украине раскрыли схему уклонения от службы в армии — военнослужащих увозили за рубеж. К настоящему моменту задержали семерых подозреваемых.