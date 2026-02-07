Ричмонд
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Курской области из-за падения дрона погиб мужчина

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в селе Верхний Любаж Фатежского района дрон упал на территорию частного дома. Начался пожар. Погиб один человек, еще трое — пострадали.

Источник: РИА "Новости"

Как написал глава региона в Telegram-канале, погиб 27-летний мужчина. В момент падения дрона он находился в гараже.

Александр Хинштейн уточнил, что среди пострадавших есть 13-летняя девочка. Она получила осколочные ранения, ее госпитализировали. У двух взрослых зафиксировали сотрясение мозга.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше