В Курской области из-за падения дрона погиб мужчина

Как написал глава региона в Telegram-канале, погиб 27-летний мужчина. В момент падения дрона он находился в гараже.
Александр Хинштейн уточнил, что среди пострадавших есть 13-летняя девочка. Она получила осколочные ранения, ее госпитализировали. У двух взрослых зафиксировали сотрясение мозга.
