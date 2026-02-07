В четырех районах Воронежской области отменили угрозу удара БПЛА

ВОРОНЕЖ, 7 февраля. /ТАСС/. Предупреждение об угрозе непосредственного удара БПЛА отменили для Бутурлиновского, Россошанского, Острогожского и Павловского районов Воронежской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.
«Отмена непосредственной угрозы удара БПЛА в Бутурлиновском, Острогожской, Павловском и Россошанском районах» — написал он.
На территории всей Воронежской области сохраняется режим опасности атаки БПЛА.
