Суд в Москве арестовал мужчину по обвинению в убийстве таксиста

Перестрелка между оперативниками и двумя бандитами произошла на Рублевском шоссе в Москве. В результате один из злоумышленников был ликвидирован. Сообщников подозревали в похищении и убийстве жителя Пензы. После они сбежали в Москву, а по пути расправились с таксистом, который подвез их до столицы. Погибший при перестрелке бандит оказался известным в Пензе рецидивистом. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого преступления.