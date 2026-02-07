Ричмонд
Суд в Москве арестовал мужчину по обвинению в убийстве таксиста

Замоскворецкий суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для мужчины, обвиняемого в убийстве таксиста. Об этом в пятницу, 6 февраля, сообщили в пресс-службе судов города.

— Суд в столице арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве таксиста, — говорится в сообщении.

Как следует из сообщения ведомства, Алексей Ланчиков обвиняется в совершении убийства, сопряженного с разбоем, в составе организованной группы, а также в незаконном ношении огнестрельного оружия.

Перестрелка между оперативниками и двумя бандитами произошла на Рублевском шоссе в Москве. В результате один из злоумышленников был ликвидирован. Сообщников подозревали в похищении и убийстве жителя Пензы. После они сбежали в Москву, а по пути расправились с таксистом, который подвез их до столицы. Погибший при перестрелке бандит оказался известным в Пензе рецидивистом. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого преступления.