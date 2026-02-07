В двух районах Воронежской области объявили угрозу удара БПЛА

ВОРОНЕЖ, 7 февраля. /ТАСС/. Режим угрозы непосредственного удара беспилотников объявили на территории Хохольского и Россошаского районов Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
«Хохольский район — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Россошаский район — вновь тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА», — написал он в Telegram-канале.
