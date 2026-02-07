Ричмонд
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В двух районах Воронежской области объявили угрозу удара БПЛА

Работают системы оповещения, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

ВОРОНЕЖ, 7 февраля. /ТАСС/. Режим угрозы непосредственного удара беспилотников объявили на территории Хохольского и Россошаского районов Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

«Хохольский район — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Россошаский район — вновь тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА», — написал он в Telegram-канале.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше