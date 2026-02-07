Ричмонд
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет с пассажирами из Пхукета в Москву вернулся из-за неисправности шасси

Самолет авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс из Пхукета в Москву, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности шасси. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Самолет авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс из Пхукета в Москву, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности шасси. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Как уточнили в авиакомпании, экипаж рейса ZF-2904 принял решение о возвращении по причине «неуборки створок шасси».

— Рейс совершил успешную посадку в 02:36 по местному времени (22:36 мск), посадка прошла благополучно, в штатном режиме, — цитирует сообщение авиакомпании ТАСС.

Согласно онлайн-табло аэропорта Внуково, рейс выполнялся на Boeing 767. Однако авиакомпания сообщила, что самолет будет заменен, и новый вылет запланирован на 7 февраля в 14:10 по местному времени (10:10 мск).

Ранее у пассажирского самолета авиакомпании British Airways во время вылета из Лас-Вегаса оторвалось одно из колес основного шасси. Инцидент произошел в понедельник, 26 января. Самолет Boeing 777−200, выполнявший рейс в лондонский аэропорт Хитроу, благополучно продолжил полет над океаном и совершил посадку в пункте назначения, несмотря на повреждение.