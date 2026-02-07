Самолет с пассажирами из Пхукета в Москву вернулся из-за неисправности шасси

Самолет авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс из Пхукета в Москву, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности шасси. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
Как уточнили в авиакомпании, экипаж рейса ZF-2904 принял решение о возвращении по причине «неуборки створок шасси».
— Рейс совершил успешную посадку в 02:36 по местному времени (22:36 мск), посадка прошла благополучно, в штатном режиме, — цитирует сообщение авиакомпании ТАСС.
Ранее у пассажирского самолета авиакомпании British Airways во время вылета из Лас-Вегаса оторвалось одно из колес основного шасси. Инцидент произошел в понедельник, 26 января. Самолет Boeing 777−200, выполнявший рейс в лондонский аэропорт Хитроу, благополучно продолжил полет над океаном и совершил посадку в пункте назначения, несмотря на повреждение.