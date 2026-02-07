В Курской области из-за удара дрона погиб мужчина

В Курской области в селе Верхний Любаж Фатежского района беспилотник упал на территорию частного домовладения, в результате чего погиб один человек и ещё трое получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
По его информации, после удара начался пожар в бане и двух хозяйственных постройках. На место прибыли пожарные и экстренные службы, которые занимаются ликвидацией возгорания и оказанием помощи пострадавшим.
Сообщается, что погиб 27-летний мужчина, находившийся в гараже в момент падения беспилотника. Ранения получили ещё три человека — 39-летний мужчина, 42-летняя женщина и 13-летняя девочка. Их доставили в медицинское учреждение с осколочными травмами и признаками сотрясения мозга, после чего планируется перевод в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения.
Ранее средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили несколько беспилотников над приграничными регионами.