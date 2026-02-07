Суд в Петербурге отправил в СИЗО получавшего взятки за тела умерших бизнесмена

Как ранее писал KP.RU, за предоставление беспрепятственного доступа в морг руководство компании «Анабиос» передавало заведующему сумму не менее 500 тыс. рублей. При этом сам заведующий патологоанатомическим отделением Александровской больницы был также задержан.