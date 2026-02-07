Суд в Петербурге отправил в СИЗО получавшего взятки за тела умерших бизнесмена

В Петербурге арестован сотрудник частной фирмы Станислав Маслов. По данным Объединенной пресс-службы судов города, он брал взятки за доступ к телам умерших в больнице.
Маслов арестован по решению Октябрьского районного суда до 4 апреля 2026 года. Его дело расследуется по статьям о подстрекательстве к соучастию, превышении должностных полномочий и взятке.
Следствие считает, что Маслов из компании «Анабиос», продавал части тел, подкупил и уговорил заведующего патологоанатомического отделения СПб ГБУЗ «Александровская больница» Андрея Кавецкого стать его соучастником.
Как ранее писал KP.RU, за предоставление беспрепятственного доступа в морг руководство компании «Анабиос» передавало заведующему сумму не менее 500 тыс. рублей. При этом сам заведующий патологоанатомическим отделением Александровской больницы был также задержан.