Инспектора московского аэропорта арестовали за финансирование терроризма

Как говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС документах, фигурант дела признал вину и сотрудничает со следствием.
«Предъявлено обвинение по ст. 205.1 ч. 1.1 УК РФ (финансирование терроризма). Избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — следует из материалов дела.
За содействие террористической деятельности работнику службы безопасности одного из столичных аэропортов грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
«Дал признательные и полные показания, сотрудничает со следствием», — следует из документов.
Обвиняемый не смог обжаловать свой арест в апелляционной инстанции. Мосгорсуд признал решение столичного суда законным.