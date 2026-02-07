Ричмонд
Инспектора московского аэропорта арестовали за финансирование терроризма

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Суд в Москве отправил в СИЗО инспектора группы организации и внутриобъектового режима авиационной безопасности одного из столичных аэропортов, мужчине предъявлено обвинение в финансировании терроризма.

Источник: Freepik

Как говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС документах, фигурант дела признал вину и сотрудничает со следствием.

«Предъявлено обвинение по ст. 205.1 ч. 1.1 УК РФ (финансирование терроризма). Избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — следует из материалов дела.

За содействие террористической деятельности работнику службы безопасности одного из столичных аэропортов грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

«Дал признательные и полные показания, сотрудничает со следствием», — следует из документов.

Обвиняемый не смог обжаловать свой арест в апелляционной инстанции. Мосгорсуд признал решение столичного суда законным.