В Хабаровском крае виновник ДТП выплатил 300 тысяч рублей ущерба после ареста авто

Тогда судебный пристав-исполнитель принял решение о наложении ареста на автомобиль гражданина и вручил ему требование о предоставлении транспортного средства для принудительной реализации. Только угроза потерять имущество заставила должника пойти на уступки. Он полностью выплатил сумму ущерба в размере 300 000 рублей, после чего арест с автомобиля был снят.