В Хабаровском крае виновник ДТП выплатил 300 тысяч рублей ущерба после ареста авто

В Хабаровском крае судебным приставам удалось взыскать крупную сумму материального ущерба с виновника дорожно-транспортного происшествия только после применения жёсткой меры — ареста его автомобиля. Житель Комсомольска-на-Амуре, виновный в аварии, был обязан по решению суда выплатить пострадавшей стороне более 300 тысяч рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
После возбуждения исполнительного производства должника уведомили о необходимости добровольно погасить долг, однако он проигнорировал требования. Несмотря на предупреждения о возможных последствиях, мужчина не предпринял действий для выплаты компенсации.
Тогда судебный пристав-исполнитель принял решение о наложении ареста на автомобиль гражданина и вручил ему требование о предоставлении транспортного средства для принудительной реализации. Только угроза потерять имущество заставила должника пойти на уступки. Он полностью выплатил сумму ущерба в размере 300 000 рублей, после чего арест с автомобиля был снят.