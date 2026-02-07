Ричмонд
-2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае виновник ДТП выплатил 300 тысяч рублей ущерба после ареста авто

У жителя Хабаровского края арестовали автомобиль после ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае судебным приставам удалось взыскать крупную сумму материального ущерба с виновника дорожно-транспортного происшествия только после применения жёсткой меры — ареста его автомобиля. Житель Комсомольска-на-Амуре, виновный в аварии, был обязан по решению суда выплатить пострадавшей стороне более 300 тысяч рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

После возбуждения исполнительного производства должника уведомили о необходимости добровольно погасить долг, однако он проигнорировал требования. Несмотря на предупреждения о возможных последствиях, мужчина не предпринял действий для выплаты компенсации.

Тогда судебный пристав-исполнитель принял решение о наложении ареста на автомобиль гражданина и вручил ему требование о предоставлении транспортного средства для принудительной реализации. Только угроза потерять имущество заставила должника пойти на уступки. Он полностью выплатил сумму ущерба в размере 300 000 рублей, после чего арест с автомобиля был снят.