Ричмонд
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «Борате 2» обнаружено «предсказание» о педофильских наклонностях Эпштейна

Скандальный фильм «Борат 2» вновь шокировал аудиторию провокационными сценами. В одной из них главный герой — казахстанский журналист Борат — пытается пристроить свою 15-летнюю «дочку» к президенту США Дональду Трампу.

Источник: Life.ru

По сюжету, Борат везёт девушку к Трампу с целью, чтобы тот «взял президента Казахстана в клуб крутых». В другом эпизоде герой смотрит по телевизору сюжет, где Трамп и педофил Джеффри Эпштейн оценивают внешность девушек.

Ранее Life.ru писал, что в так называемых файлах Эпштейна упоминались и другие российские знаменитости. Так, одна из девушек финансиста рассказала историю, связанную с группой «Иванушки International». В 1995 году 24-летний участник группы Кирилл Андреев пообещал, что женится на ней, когда она повзрослеет. Кроме того, в материалах дела упоминалась певица Алла Пугачёва.

Ещё больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — ищите в разделе «Шоубиз».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше