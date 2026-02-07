В «Борате 2» обнаружено «предсказание» о педофильских наклонностях Эпштейна

Ранее Life.ru писал, что в так называемых файлах Эпштейна упоминались и другие российские знаменитости. Так, одна из девушек финансиста рассказала историю, связанную с группой «Иванушки International». В 1995 году 24-летний участник группы Кирилл Андреев пообещал, что женится на ней, когда она повзрослеет. Кроме того, в материалах дела упоминалась певица Алла Пугачёва.