В Тверской области работает ПВО, жители сообщают о взрывах

Конаковский район Тверской области атакуют украинские беспилотники. Как сообщает SHOT, около половины четвертого утра в небе был слышен характерный звук, после чего началась серия мощных взрывов — более десяти.

Источник: Life.ru

Очевидцы сообщают о задымлении и возгорании в районе посёлка Редкино, расположенного примерно в 40 километрах от Твери. В настоящее время официальной информации о возможных разрушениях или пострадавших в результате инцидента не поступало.

Ранее сообщалось, что в Курской области во время атаки украинских беспилотников погиб 27-летний житель села Верхний Любаж Фатежского района. Мужчина находился в гараже, когда БПЛА атаковали частные дома.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

