В Тверской области работает ПВО, жители сообщают о взрывах

Очевидцы сообщают о задымлении и возгорании в районе посёлка Редкино, расположенного примерно в 40 километрах от Твери. В настоящее время официальной информации о возможных разрушениях или пострадавших в результате инцидента не поступало.
Ранее сообщалось, что в Курской области во время атаки украинских беспилотников погиб 27-летний житель села Верхний Любаж Фатежского района. Мужчина находился в гараже, когда БПЛА атаковали частные дома.
