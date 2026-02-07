Двух подростков осудили за поджоги электровоза и вышки связи по заказу анонимов

По данным следствия, в августе 2024 года неизвестные через интернет предложили подросткам деньги за организацию поджогов. По их заданию они с помощью «коктейлей Молотова» подожгли кабину электровоза на станции Бабаево, а затем и вышку сотовой связи, снимая свои действия на видео для отчета. За свою «работу» они так и не получили обещанной оплаты.