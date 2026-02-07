Ричмонд
Двух подростков осудили за поджоги электровоза и вышки связи по заказу анонимов

В Вологодской области вступил в силу приговор двум несовершеннолетним жителям Бабаево, признанным виновными в совершении терактов по заданию неустановленных кураторов.

По данным следствия, в августе 2024 года неизвестные через интернет предложили подросткам деньги за организацию поджогов. По их заданию они с помощью «коктейлей Молотова» подожгли кабину электровоза на станции Бабаево, а затем и вышку сотовой связи, снимая свои действия на видео для отчета. За свою «работу» они так и не получили обещанной оплаты.

Первый Западный окружной военный суд признал их виновными в террористическом акте. Главный исполнитель приговорен к девяти годам, его подельник — к шести годам лишения свободы в воспитательной колонии. Операцию по их задержанию провели совместно ФСБ и полиция, передает NewsRoom24.ru.

29 января Второй Западный окружной военный суд назначил наказание двум подросткам, которые подожгли три релейных и один батарейный шкаф на Московской железной дороге. Их приговорили к шести годам колонии.