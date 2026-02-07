В Бодайбо ввели режим ЧС регионального уровня

Работы по восстановлению идут на всех направлениях. Уже запустили котельную Мехколонна-135 и продолжают отогревать теплотрассы. От котельной БМК подали воду до теплового узла школы № 3, где проверяют герметичность батарей. Идут работы на улицах Разведчиков и в переулке Лисий. От другой котельной тепло уже подали в пять частных домов на улице Солнечной.