В Бодайбо ввели режим ЧС регионального уровня

7 февраля губернатор и руководители работ проведут встречу с жителями города.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Бодайбо с 6 февраля 2026 года ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за аварии на теплосетях. Руководителем устранения последствий назначили первого заместителя губернатора Романа Колесова.

Перед совещанием губернатор Игорь Кобзев вместе с представителями федеральных и областных ведомств осмотрел четыре котельные, пострадавшие дома и две школы. Они пообщались с жителями и рабочими, которые устраняют аварию. Сейчас главная задача — ускорить подготовку систем домов к подаче тепла и воды.

Работы по восстановлению идут на всех направлениях. Уже запустили котельную Мехколонна-135 и продолжают отогревать теплотрассы. От котельной БМК подали воду до теплового узла школы № 3, где проверяют герметичность батарей. Идут работы на улицах Разведчиков и в переулке Лисий. От другой котельной тепло уже подали в пять частных домов на улице Солнечной.

Также подготовили к приему тепла несколько домов на улице Иркутской. Участники заседания продолжили работу на объектах, в том числе на улице Садовой, где подключают дома. В ликвидации аварии задействованы несколько предприятий и управляющих компаний, а также бригады из других городов области.

Компания-поставщик электроэнергии временно приостановила выставление счетов за электричество для всех жилых помещений в зоне ЧС. 7 февраля губернатор и руководители работ проведут встречу с жителями Бодайбо.

Напомним, прохожий столкнул с лестницы 8-летнего школьника в Иркутске. КП-Иркутск удалось поговорить с отцом пострадавшего и выяснить детали.