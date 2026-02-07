Вулкан Шивелуч произвёл мощный пепловый выброс на 10,5 км

На Камчатке продолжается извержение вулкана Шивелуч. Утром 7 февраля исполин выбросил пепел на высоту 10,5 километра над уровнем моря. Камчатская группа реагирования на вулканические извержения ИВиС ДВО РАН подтвердила, что вулкан продолжает быть в активном состоянии.