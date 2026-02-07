Вулкан Шивелуч произвёл мощный пепловый выброс на 10,5 км

«В 11:20 KST (06.02 23:20 UTC) эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 10.5 км н. у. м.», — указано в сообщении.
Пепельный шлейф протянулся на 40 километров к северо-западу от вулкана. Шивелучу присвоили «красный» код авиационной опасности. Такой статус означает угрозу для местных и международных авиаперевозок.
Накануне вулкан Шивелуч уже выбрасывал пепел на высоту 10 километров. Тогда шлейф распространился на 33 километра в северо-западном направлении.
