Вулкан Шивелуч произвёл мощный пепловый выброс на 10,5 км

На Камчатке продолжается извержение вулкана Шивелуч. Утром 7 февраля исполин выбросил пепел на высоту 10,5 километра над уровнем моря. Камчатская группа реагирования на вулканические извержения ИВиС ДВО РАН подтвердила, что вулкан продолжает быть в активном состоянии.

Источник: Life.ru

«В 11:20 KST (06.02 23:20 UTC) эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 10.5 км н. у. м.», — указано в сообщении.

Пепельный шлейф протянулся на 40 километров к северо-западу от вулкана. Шивелучу присвоили «красный» код авиационной опасности. Такой статус означает угрозу для местных и международных авиаперевозок.

Накануне вулкан Шивелуч уже выбрасывал пепел на высоту 10 километров. Тогда шлейф распространился на 33 километра в северо-западном направлении.

