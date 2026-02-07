Стала известна деятельность фирмы из Петербурга, которая получала тела из морга

Фирма, забиравшая тела из морга Александровской больницы Санкт-Петербурга, специализируется на подготовке танатопрактиков — специалистов по погребению. Подобный вывод сделан из отзывов на работу организации.
«Практика в морге — это то, что дает массу впечатлений и новых размышлений. Мне не хотелось уходить оттуда, потому что я чувствовала там себя на своем месте», — говорится в одном из отзывов.
Напомним, что по решению Октябрьского районного суда в Петербурге был арестован сотрудник частной фирмы «Анабиос» Станислав Маслов.
По версии следствия, Маслов, который занимался незаконной продажей биоматериала, путем подкупа и уговоров склонил к преступному сговору заведующего патологоанатомическим отделением СПб ГБУЗ «Александровская больница» Андрея Кавецкого. Суммы за доступ к телу из морга достигали полмиллиона.