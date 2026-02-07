Агенты ICE задержали 10-летнюю девочку, пообещав отвезти ее в школу

Агенты иммиграционной и таможенной службой (ICE) США задержали 10-летнюю Элизабет, когда она вместе с матерью направлялась к остановке школьного автобуса в пригороде Миннеаполиса. Материал CNN перевел aif.ru.
По пути их автомобиль неожиданно окружили машины федеральных агентов. Девочка предположила, что сотрудники отвезут ее в школу, однако вместо этого ее и мать задержали и впоследствии перевезли примерно за 1200 миль в семейный центр в Диллее, штат Техас, из-за чего дальнейшая судьба ребенка оказалась неопределенной.
Происходящее сняли очевидцы, а девочка успела сообщить отцу, находившемуся на работе, что их остановили сотрудники иммиграционных служб, после чего связь оборвалась.
Позже отец, не сумев дозвониться до дочери, отправился к школе в надежде, что она все же туда прибудет. К моменту открытия дверей учебного заведения он уже находился на месте и вместе с сотрудниками школы ожидал приезда служебного автомобиля. Школьные работники и социальный специалист надеялись, что девочку привезут к занятиям, однако этого не произошло, и семья вскоре поняла, что ее увезли в другой штат.
Ранее Федеральный окружной судья США распорядился освободить пятилетнего мальчика, задержанного ранее вместе с его отцом иммиграционной и таможенной службой (ICE) в городе Миннеаполисе.