Агенты ICE задержали 10-летнюю девочку, пообещав отвезти ее в школу

Агенты ICE задержали 10-летнюю девочку и ее мать, пока они ожидали школьный автобус.

Источник: Аргументы и факты

Агенты иммиграционной и таможенной службой (ICE) США задержали 10-летнюю Элизабет, когда она вместе с матерью направлялась к остановке школьного автобуса в пригороде Миннеаполиса. Материал CNN перевел aif.ru.

По пути их автомобиль неожиданно окружили машины федеральных агентов. Девочка предположила, что сотрудники отвезут ее в школу, однако вместо этого ее и мать задержали и впоследствии перевезли примерно за 1200 миль в семейный центр в Диллее, штат Техас, из-за чего дальнейшая судьба ребенка оказалась неопределенной.

Происходящее сняли очевидцы, а девочка успела сообщить отцу, находившемуся на работе, что их остановили сотрудники иммиграционных служб, после чего связь оборвалась.

Позже отец, не сумев дозвониться до дочери, отправился к школе в надежде, что она все же туда прибудет. К моменту открытия дверей учебного заведения он уже находился на месте и вместе с сотрудниками школы ожидал приезда служебного автомобиля. Школьные работники и социальный специалист надеялись, что девочку привезут к занятиям, однако этого не произошло, и семья вскоре поняла, что ее увезли в другой штат.

Ранее Федеральный окружной судья США распорядился освободить пятилетнего мальчика, задержанного ранее вместе с его отцом иммиграционной и таможенной службой (ICE) в городе Миннеаполисе.

ICE: как устроена Иммиграционная и таможенная служба США и почему против нее вспыхнули протесты
Иммиграционная и таможенная служба США, более известная как ICE, превратилась в символ жесткой миграционной политики Штатов. Недавно организация снова попала в эпицентр скандала. В материале — основная информация об этом государственном ведомстве.
