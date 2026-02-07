Ричмонд
В Тверской области после атаки БПЛА возник пожар на предприятии

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. В Конаковском округе Тверской области из-за атаки БПЛА возник пожар на предприятии. Информации о пострадавших не поступало.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил врио губернатора региона Виталий Королев.

«Ночью 7 февраля в результате отражения атаки БПЛА произошло возгорание на одном из предприятий Конаковского округа», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

По словам Королева, информации о пострадавших нет. Врио губернатора дал поручения следить за обстановкой.

