В Тверской области после атаки БПЛА возник пожар на предприятии

Об этом сообщил врио губернатора региона Виталий Королев.
«Ночью 7 февраля в результате отражения атаки БПЛА произошло возгорание на одном из предприятий Конаковского округа», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
По словам Королева, информации о пострадавших нет. Врио губернатора дал поручения следить за обстановкой.
