Врио губернатора Королев: из-за атаки БПЛА загорелось предприятие под Тверью

В Тверской области произошел пожар на предприятии после атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Тверской области загорелось предприятие. По словам врио губернатора Виталия Королева, пожар на предприятии в Конаковском округе был вызван ударом БПЛА.

«Ночью 7 февраля в результате отражения атаки БПЛА произошло возгорание на одном из предприятий Конаковского округа. На настоящее время информация о пострадавших отсутствует», — сказано в сообщении в Telegram-канале.

По уточнениям временного главы региона, на месте организована работах всех необходимых спецслужб. На днях Королев проинформировал, что обломок БПЛА попал в окно девятиэтажного жилого дома в Твери. Тогда погиб один человек, еще двое получили ранения. Немногим ранее в Курской области произошла атака БПЛА ВСУ, тогда погиб мирный житель, трое получили ранения.

