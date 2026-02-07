Врио губернатора Королев: из-за атаки БПЛА загорелось предприятие под Тверью

В Тверской области загорелось предприятие. По словам врио губернатора Виталия Королева, пожар на предприятии в Конаковском округе был вызван ударом БПЛА.
«Ночью 7 февраля в результате отражения атаки БПЛА произошло возгорание на одном из предприятий Конаковского округа. На настоящее время информация о пострадавших отсутствует», — сказано в сообщении в Telegram-канале.
По уточнениям временного главы региона, на месте организована работах всех необходимых спецслужб. На днях Королев проинформировал, что обломок БПЛА попал в окно девятиэтажного жилого дома в Твери. Тогда погиб один человек, еще двое получили ранения. Немногим ранее в Курской области произошла атака БПЛА ВСУ, тогда погиб мирный житель, трое получили ранения.