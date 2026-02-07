Ричмонд
Около 10 взрывов прогремело над Тверской областью

Жители Тверской области сообщили о серии мощных взрывов над городом. Об этом в субботу, 7 февраля, сообщил Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, около 3:30 ночи в Конаковском районе начались взрывы, которые продолжались некоторое время, всего их было более десяти. Местные жители рассказали, что перед этим в небе был слышен звук, похожий на работу моторов.

Позже в направлении поселка Редкино, примерно в 40 километрах от Твери, было замечено задымление и пожар, на место которого выехали несколько пожарных расчетов. Официальной информации о возможных разрушениях и пострадавших пока не поступало, говорится в сообщении.

6 февраля в пресс-службе Минобороны сообщили, что силы российской противовоздушной обороны (ПВО) за три часа ликвидировали 20 беспилотников (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны.

