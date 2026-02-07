Смотрел, как горит: рецидивист сжег авто женщины из мести в Приморье

Во Владивостоке полицейские раскрыли дело о поджоге автомобиля. Инцидент произошел на улице Лермонтова: там вспыхнул припаркованный «Сузуки Хастлер». Свидетелем огненного ЧП стал супруг владелицы иномарки. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Ущерб оказался внушительным — более 700 тысяч рублей. Пострадавшие обратились в отдел полиции № 6, и за дело взялись оперативники.
Выйти на след преступника помогли камеры видеонаблюдения. Кадры запечатлели мужчину в капюшоне, который подошел к машине и совершил поджог. Он стоял на месте и некоторое время наблюдал за пламенем.
Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался 42-летний местный житель, ранее уже имевший проблемы с законом. В отделе полиции он признался, что мотивом преступления стала личная неприязнь к владелице «Сузуки».
Открыто уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное уничтожение имущества путем поджога».