Ричмонд
-2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Смотрел, как горит: рецидивист сжег авто женщины из мести в Приморье

Полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля в Приморье.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке полицейские раскрыли дело о поджоге автомобиля. Инцидент произошел на улице Лермонтова: там вспыхнул припаркованный «Сузуки Хастлер». Свидетелем огненного ЧП стал супруг владелицы иномарки. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

Ущерб оказался внушительным — более 700 тысяч рублей. Пострадавшие обратились в отдел полиции № 6, и за дело взялись оперативники.

Выйти на след преступника помогли камеры видеонаблюдения. Кадры запечатлели мужчину в капюшоне, который подошел к машине и совершил поджог. Он стоял на месте и некоторое время наблюдал за пламенем.

Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался 42-летний местный житель, ранее уже имевший проблемы с законом. В отделе полиции он признался, что мотивом преступления стала личная неприязнь к владелице «Сузуки».

Открыто уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное уничтожение имущества путем поджога».