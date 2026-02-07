Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар вспыхнул на предприятии в Тверской области из-за атаки БПЛА

В Тверской области в результате ночной атаки украинских беспилотников 7 февраля произошёл пожар на предприятии. Об этом сообщил врио губернатора Виталий Королёв.

«Ночью 7 февраля в результате отражения атаки БПЛА произошло возгорание на одном из предприятий Конаковского округа», — приводит комментарий Королёва пресс-служба региональной администрации.

Сведений о пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники оперативных ведомств и пожарные.

Ранее Life.ru сообщал об атаке беспилотников ВСУ на Конаковский район Тверской области. Жители услышали серию мощных взрывов около половины четвёртого утра, после чего начался пожар.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше