Пожар вспыхнул на предприятии в Тверской области из-за атаки БПЛА

«Ночью 7 февраля в результате отражения атаки БПЛА произошло возгорание на одном из предприятий Конаковского округа», — приводит комментарий Королёва пресс-служба региональной администрации.
Сведений о пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники оперативных ведомств и пожарные.
Ранее Life.ru сообщал об атаке беспилотников ВСУ на Конаковский район Тверской области. Жители услышали серию мощных взрывов около половины четвёртого утра, после чего начался пожар.
