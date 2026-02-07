Водитель минивэна погиб из-за выезда на встречку в Чунском районе

В Чунском районе днем 6 февраля 2026 года произошла страшная авария. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, на 187-км автодороги «Тайшет — Чуна — Братск» столкнулись два автомобиля.
Водитель минивэна скончался на месте происшествия от полученных травм. УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.
— По предварительной информации, 37-летний водитель «Тойоты Литайс» при обгоне не убедился в безопасности маневра. Из-за этого врезался в грузовик «Ситрак», который двигался по встречке, — говорится в сообщении ведомства.
Столкнулись два автомобиля. УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.
Водитель минивэна скончался на месте происшествия от полученных травм. Другие участники ДТП отделались испугом. Сейчас госавтоинспекторы проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося. В это время автомобилистов просят отказаться от резких маневров и строго соблюдать правила дорожного движения.
