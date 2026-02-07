Водитель минивэна погиб из-за выезда на встречку в Чунском районе

Водитель минивэна скончался на месте происшествия от полученных травм. Другие участники ДТП отделались испугом. Сейчас госавтоинспекторы проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося. В это время автомобилистов просят отказаться от резких маневров и строго соблюдать правила дорожного движения.