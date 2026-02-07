Суд отправил в СИЗО инспектора по авиабезопасности московского аэропорта: в чем его обвиняют

В Москве правоохранители разбирают дело инспектора группы организации и внутриобъектового режима авиационной безопасности одного из столичных аэропортов. Его подозревают в финансировании терроризма. Инспектора отправили в СИЗО. Об этом свидетельствуют материалы по делу, пишет ТАСС.