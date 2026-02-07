Суд отправил в СИЗО инспектора по авиабезопасности московского аэропорта: в чем его обвиняют

В Москве правоохранители разбирают дело инспектора группы организации и внутриобъектового режима авиационной безопасности одного из столичных аэропортов. Его подозревают в финансировании терроризма. Инспектора отправили в СИЗО. Об этом свидетельствуют материалы по делу, пишет ТАСС.
Мужчина признал вину. Он сотрудничает со следствием. Мосгорсуд уже признал решение столичной апелляционной инстанции законным.
«Предъявлено обвинение по ст. 205.1 ч. 1.1 УК РФ (финансирование терроризма). Избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца», — говорится в материалах.
Суд в Истре тем временем отправил в СИЗО бывшую жену бизнесмена Александра Галицкого. Ее подозревают в вымогательстве 150 миллионов долларов у экс-супруга.