В Бурсе произошла стрельба, два человека пострадали

В турецком городе Бурса двое мужчин получили тяжелые ранения в результате стрельбы. Материал издания Hürriyet перевел aif.ru.
Нападение случилось, когда пострадавшие выходили из кофейни и направлялись к своему автомобилю. Огонь по ним был открыт из проезжавшей мимо машины, после чего нападавшие скрылись.
Раненые упали на землю и находились в тяжелом состоянии до прибытия экстренных служб. На место происшествия оперативно прибыли полицейские и бригады скорой помощи, которые оказали первую медицинскую помощь и доставили пострадавших в специализированную учебно-исследовательскую больницу. Сообщается, что состояние обоих оценивается как критическое.
Правоохранительные органы начали масштабную операцию по поиску и задержанию подозреваемых, скрывшихся с места преступления. Следствие рассматривает различные версии произошедшего и продолжает устанавливать обстоятельства стрельбы.
