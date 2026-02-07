Ричмонд
В Бурсе произошла стрельба, два человека пострадали

В турецком городе Бурса двое мужчин получили тяжелые ранения в результате стрельбы.

Источник: Аргументы и факты

В турецком городе Бурса двое мужчин получили тяжелые ранения в результате стрельбы. Материал издания Hürriyet перевел aif.ru.

Нападение случилось, когда пострадавшие выходили из кофейни и направлялись к своему автомобилю. Огонь по ним был открыт из проезжавшей мимо машины, после чего нападавшие скрылись.

Раненые упали на землю и находились в тяжелом состоянии до прибытия экстренных служб. На место происшествия оперативно прибыли полицейские и бригады скорой помощи, которые оказали первую медицинскую помощь и доставили пострадавших в специализированную учебно-исследовательскую больницу. Сообщается, что состояние обоих оценивается как критическое.

Правоохранительные органы начали масштабную операцию по поиску и задержанию подозреваемых, скрывшихся с места преступления. Следствие рассматривает различные версии произошедшего и продолжает устанавливать обстоятельства стрельбы.

Ранее суд в Уфе отправил подростка под домашний арест после стрельбы в школе.