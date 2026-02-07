В Бурсе произошла стрельба, два человека пострадали

Раненые упали на землю и находились в тяжелом состоянии до прибытия экстренных служб. На место происшествия оперативно прибыли полицейские и бригады скорой помощи, которые оказали первую медицинскую помощь и доставили пострадавших в специализированную учебно-исследовательскую больницу. Сообщается, что состояние обоих оценивается как критическое.