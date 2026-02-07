Число жертв снегопадов в Японии достигло 45

Среди погибших — люди, сорвавшиеся с крыш во время очистки снега, а также те, кому стало плохо при расчистке дорог и тротуаров. Наибольшее число летальных случаев зафиксировано в префектурах Ниигата и Акита. Жертвы также зарегистрированы на Хоккайдо, в Ямагате и Аомори, а отдельные случаи произошли в Нагано, Симанэ, Иватэ, Фукуи и Киото. Всего из-за последствий снегопадов пострадали около 540 человек, при этом почти двести получили тяжелые травмы.