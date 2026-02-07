Число жертв снегопадов в Японии достигло 45

Число погибших в результате сильных снегопадов, обрушившихся на север Японии и побережье Японского моря с 20 января, достигло 45 человек, согласно данным пожарно-спасательного управления страны. По совокупной статистике местных властей, с начала зимнего сезона общее количество жертв непогоды возросло до 68.
Среди погибших — люди, сорвавшиеся с крыш во время очистки снега, а также те, кому стало плохо при расчистке дорог и тротуаров. Наибольшее число летальных случаев зафиксировано в префектурах Ниигата и Акита. Жертвы также зарегистрированы на Хоккайдо, в Ямагате и Аомори, а отдельные случаи произошли в Нагано, Симанэ, Иватэ, Фукуи и Киото. Всего из-за последствий снегопадов пострадали около 540 человек, при этом почти двести получили тяжелые травмы.
В последние недели наиболее интенсивные осадки наблюдались в ряде северных регионов страны, прежде всего в Ниигате, на Хоккайдо, в Аките и Ямагате. Для оказания помощи населению и ликвидации последствий стихии в пострадавшие районы были направлены подразделения вооружённых сил.
