Пострадавшая при ДТП с грузовиком под Красноярском девочка скончалась

Число погибших в ДТП под Красноярском увеличилось до шести человек.

Источник: Комсомольская правда

Авария с участием грузовика и «Газели» унесла жизни шести человек. ДТП произошло в Рыбинском районе Красноярского края. 7 февраля скончалась пострадавшая девочка. Об этом оповестили в пресс-службе Минздрава Красноярского края.

Как сообщило ведомство, врачи долго боролись за жизнь несовершеннолетней. Однако травмы оказались несовместимыми с жизнью.

«Девочка с тяжелой сочетанной автодорожной травмой, которая была доставлена в 20-ю больницу рейсом санавиации из Бородинской городской больницы в крайне тяжелом состоянии, к сожалению, сегодня утром умерла», — сказано в материале.

Всего после ДТП в больницах оказались семь детей. Авария произошла 2 февраля. От грузового автомобиля отцепился модульный дом и выехал на встречную полосу. Среди погибших четверо несовершеннолетних абитуриентов вуза ФСИН.