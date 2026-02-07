Пострадавшая при ДТП с грузовиком под Красноярском девочка скончалась

Авария с участием грузовика и «Газели» унесла жизни шести человек. ДТП произошло в Рыбинском районе Красноярского края. 7 февраля скончалась пострадавшая девочка. Об этом оповестили в пресс-службе Минздрава Красноярского края.
Как сообщило ведомство, врачи долго боролись за жизнь несовершеннолетней. Однако травмы оказались несовместимыми с жизнью.
«Девочка с тяжелой сочетанной автодорожной травмой, которая была доставлена в 20-ю больницу рейсом санавиации из Бородинской городской больницы в крайне тяжелом состоянии, к сожалению, сегодня утром умерла», — сказано в материале.
Всего после ДТП в больницах оказались семь детей. Авария произошла 2 февраля. От грузового автомобиля отцепился модульный дом и выехал на встречную полосу. Среди погибших четверо несовершеннолетних абитуриентов вуза ФСИН.