Умерла пострадавшая в ДТП с грузовиком под Красноярском девочка

Число жертв ДТП с грузовиком и пассажирской «газелью» в Рыбинском районе Красноярского края выросло до шести человек. Одна из пострадавших девочек скончалась в больнице. Об этом сообщили в Минздраве Красноярского края.

Источник: Life.ru

«Девочка с тяжёлой сочетанной автодорожной травмой, которая была доставлена в 20-ю больницу рейсом санавиации из Бородинской городской больницы в крайне тяжёлом состоянии, к сожалению, сегодня утром умерла», — сказано в сообщении.

Врачи долго боролись за жизнь ребёнка, но полученные травмы оказались слишком серьёзными.

Ещё одну пострадавшую девочку отправили в детскую клиническую больницу имени Пирогова в Москву. В районной больнице остаётся мальчик — его состояние оценивают как стабильное.

Напомним, пять несовершеннолетних погибли и шесть человек получили травмы разной степени тяжести в аварии на трассе Р-255 «Сибирь». Там столкнулись автобус ПАЗ и грузовой автомобиль. В автобусе ехали 13 пассажиров, среди них 11 подростков. Погибшие были абитуриентами института ГУФСИН.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.