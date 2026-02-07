Умерла пострадавшая в ДТП с грузовиком под Красноярском девочка

Напомним, пять несовершеннолетних погибли и шесть человек получили травмы разной степени тяжести в аварии на трассе Р-255 «Сибирь». Там столкнулись автобус ПАЗ и грузовой автомобиль. В автобусе ехали 13 пассажиров, среди них 11 подростков. Погибшие были абитуриентами института ГУФСИН.