В Красноярском крае умерла девочка, получившая тяжелую травму в ДТП

«Девочка с тяжелой сочетанной автодорожной травмой, которая была доставлена в 20-ю больницу рейсом санавиации из Бородинской городской больницы в крайне тяжелом состоянии, к сожалению, сегодня утром умерла. Врачи долго боролись за жизнь ребенка, но полученные при ДТП травмы оказались несовместимыми с жизнью», — говорится в сообщении.
В минздраве добавили, что трое детей выписаны из Канской межрайонной больницы. Одна девочка переведена для дальнейшего лечения в Российскую детскую клиническую больницу имени Н. И. Пирогова в Москве, еще одна — выписана из Краевой межрайонной клинической больницы № 20 имени И. С. Берзона. Один мальчик остается в стационаре, его состояние стабильное.
Краевой главк МВД РФ в понедельник сообщил, что на 965-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» произошло ДТП с «Газелью» и грузовиком. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе несовершеннолетние. После аварии были госпитализированы семь пострадавших. Как ранее сообщили РИА Новости в минздраве региона, одну из пострадавших борт санавиации доставил на лечение в Москву.