В Красноярском крае умерла девочка, получившая тяжелую травму в ДТП

Краевой главк МВД РФ в понедельник сообщил, что на 965-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» произошло ДТП с «Газелью» и грузовиком. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе несовершеннолетние. После аварии были госпитализированы семь пострадавших. Как ранее сообщили РИА Новости в минздраве региона, одну из пострадавших борт санавиации доставил на лечение в Москву.