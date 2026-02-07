Куда уехала машина Усольцевых: последние новости о поисках пропавшей семьи

История таинственного исчезновения Сергея, Ирины и их пятилетней дочери Арины Усольцевых продолжает вызывать многочисленные вопросы. Несмотря на масштабные поисковые операции, никаких следов семьи, попавшей 28 сентября 2025 года во время похода по Кутурчинскому Белогорью обнаружено не было. Недавнее возобновление поисковых работ и загадочное исчезновение их автомобиля добавляют новые детали в эту тревожную историю.
Автомобиль исчез: новые версии.
Автомобиль Skoda Kodiaq, на котором семья Усольцевых прибыла к месту своего последнего выхода в поход, бесследно исчез. Более четырех месяцев кроссовер находился на месте, где его обнаружили во время поисков.
Криминалист Михаил Игнатов в беседе с aif.ru предполагает несколько сценариев: «Скорее всего, его забрали хозяева. Это корпоративный автомобиль, поэтому компания, которой он принадлежит, могла его забрать с разрешения полиции или СК, тех органов, которые его опечатывали».
Также возможен вариант, что автомобиль забрали на штрафстоянку для проведения исследований, либо его могли угнать и разобрать на запчасти.
Возобновление поисков и напрасные надежды.
Поисковые работы по поиску семьи Усольцевых были возобновлены 30 и 31 января по заявке Следственного комитета. Депутат Алексей Кулеш объяснил, что это стало возможным благодаря улучшению погодных условий: «Стояли сильные морозы ниже −30 градусов, но сейчас потеплело до −5… −7. Появилась возможность заехать поглубже, чтобы осмотреться».
Собеседник издания объяснил, зимой поисковики ориентируются не на визуальный поиск, а на поведение дикой природы, косвенные признаки: наличие следов хищников или самих животных, а также на скопления птиц-падальщиков.
«В условиях глубокого снега это единственные признаки, по которым сейчас можно обнаружить останки погибших», — подчеркнул Алексей Кулеш и добавил, что если тела не будут обнаружены в ближайшее время, поиски, вероятно, вновь возобновятся после схода снежного покрова, ориентировочно в конце мая или начале июня.
Когда пропавших Усольцевых признают умершими.
Адвокат Андрей Алешкин объяснил, когда Усольцевых могут признать умершими. «Обычно человека признают погибшим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет. Если гражданин пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью либо дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, то погибшим его могут признать в течение шести месяцев»", — пояснил юрист.
По его мнению, в случае с Усольцевыми, вероятнее всего, для подачи иска в суд потребуется около двух лет, после чего может быть принято решение об объявлении их умершими.
История исчезновения и поисков Усольцевых.
История исчезновения семьи Усольцевых потрясла не только Красноярский край, но и всю страну. 28 сентября 2025 года Сергей, Ирина и их дочь Арина отправились в обычный однодневный поход. Они выбрали Кутурчинское Белогорье — популярное место среди жителей Красноярского края. Выбранная ими туристическая тропа считается не очень сложной, и в этот день по ней также прошла группа туристов. Но Усольцевы буквально исчезли. Был найден лишь автомобиль, на котором они приехали к предположительному началу маршрута.
После того как семья не вернулась, была развернута беспрецедентная поисковая операция с участием тысячи добровольцев, спасателей и кинологов. Были обследованы скальники, курумник (каменные россыпи) и лесные массивы, но ни одной зацепки не удалось найти Тайгу прочесывали до 12 октября, затем активную фазу поисков свернули. Сейчас на место выезжают только специалисты, но после того, как растает снег, активные поиски планируют возобновить.
Следственный комитет рассматривает несколько версий случившегося. Основной остается несчастный случай: в условиях горной тайги легко сорваться со скалы или попасть в ловушку природного рельефа. Тем не менее, в обсуждениях фигурируют и другие сценарии, включая криминальный след или даже преднамеренное исчезновение («побег»). Загадка исчезновения Усольцевых остается неразгаданной.