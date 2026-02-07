Куда уехала машина Усольцевых: последние новости о поисках пропавшей семьи

История исчезновения семьи Усольцевых потрясла не только Красноярский край, но и всю страну. 28 сентября 2025 года Сергей, Ирина и их дочь Арина отправились в обычный однодневный поход. Они выбрали Кутурчинское Белогорье — популярное место среди жителей Красноярского края. Выбранная ими туристическая тропа считается не очень сложной, и в этот день по ней также прошла группа туристов. Но Усольцевы буквально исчезли. Был найден лишь автомобиль, на котором они приехали к предположительному началу маршрута.