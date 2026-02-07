Ричмонд
ПВО уничтожила беспилотники ВСУ над четырьмя районами Ростовской области

Ночью 7 февраля Ростовская область подверглась воздушной атаке со стороны ВСУ с применением беспилотников. Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, силы ПВО отработали сразу в нескольких муниципалитетах.

Источник: Life.ru

Вражеские БПЛА были уничтожены в Чертковском, Боковском, Кашарском и Шолоховском районах. Предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений на земле, однако информация продолжает уточняться.

Глава региона подчеркнул, что беспилотная опасность сохраняется, призвал жителей соблюдать осторожность и следить за официальными сообщениями.

Ранее Life.ru писал, что атака украинских беспилотников привела к пожару на предприятии в Тверской области. Возгорание произошло в Конаковском округе во время отражения налёта БПЛА, сообщил врио губернатора Виталий Королёв. По официальным данным, пострадавших нет.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
