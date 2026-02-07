ПВО уничтожила беспилотники ВСУ над четырьмя районами Ростовской области

Вражеские БПЛА были уничтожены в Чертковском, Боковском, Кашарском и Шолоховском районах. Предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений на земле, однако информация продолжает уточняться.
Глава региона подчеркнул, что беспилотная опасность сохраняется, призвал жителей соблюдать осторожность и следить за официальными сообщениями.
Ранее Life.ru писал, что атака украинских беспилотников привела к пожару на предприятии в Тверской области. Возгорание произошло в Конаковском округе во время отражения налёта БПЛА, сообщил врио губернатора Виталий Королёв. По официальным данным, пострадавших нет.
