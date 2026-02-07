Ричмонд
Омича обманули на 25 тысяч рублей с помощью поддельного сайта частных объявлений

Мужчина пытался купить автозапчасти на свой автомобиль, но не обратил внимание, что интернет-площадка лишь отдаленно напоминала оригинальную.

Источник: Комсомольская правда

Киберпреступники все чаще обманывают омичей создавая поддельные сайты известных интернет-площадок. С помощью подобного ухищрения мошенники обманули 50-летнего омича, пытавшегося купить запчасти к своему автомобилю.

В отдел омской полиции обратился 50-летний сотрудник строительной компании. Мужчина пояснил, что в сети интернет нашел сайт по продаже запасных частей для своего автомобиля. Связавшись с продавцом и обсудив условия покупки и доставки, перевел на его счет 25 000 рублей. После совершения транзакции собеседник перестал выходить на связь и заблокировал потерпевшего. Осознав, что стал жертвой обмана, омич обратился в полицию.

Выяснилось, что сайт является поддельным, и к оригинальному интернет-магазину отношения не имеет. Полицейские направили необходимые запросы в банковские организации, операторам сотовой связи. Принимаются меры к розыску злоумышленников.