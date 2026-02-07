Омича обманули на 25 тысяч рублей с помощью поддельного сайта частных объявлений

В отдел омской полиции обратился 50-летний сотрудник строительной компании. Мужчина пояснил, что в сети интернет нашел сайт по продаже запасных частей для своего автомобиля. Связавшись с продавцом и обсудив условия покупки и доставки, перевел на его счет 25 000 рублей. После совершения транзакции собеседник перестал выходить на связь и заблокировал потерпевшего. Осознав, что стал жертвой обмана, омич обратился в полицию.