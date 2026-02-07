Смех и слезы: самый богатый комик Сабуров может потерять все в России

«В целом условия там сносные, я бы не сказал, что из ряда вон выходящие: есть где прилечь, есть возможность получить питание. Поэтому в настоящий момент проблем быть не должно… Помещение общее, с общими удобствами и туалетом. К нему могут подселить кого-то ещё, так как индивидуальных помещений там нет. В целом это не самое плохое место», — сказал Мельников.