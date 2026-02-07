Смех и слезы: самый богатый комик Сабуров может потерять все в России

В ночь с 5 на 6 февраля 2026 года в московском аэропорту Внуково разыгралась драма, которая мгновенно стала главной темой для обсуждения в медиа и соцсетях. Стендап-комик Нурлан Сабуров, только что сошедший с трапа рейса из Дубая, был задержан сотрудниками пограничной службы.
Ему был вручен официальный документ, который на ближайшие пятьдесят лет закрывает для него въезд на территорию Российской Федерации. Таким образом, стендапер может вернуться в нашу страну не ранее, чем ему исполнится 84 года.
Это одно из самых суровых решений подобного рода в отношении публичной фигуры, и оно основано, как следует из сообщений информированных источников, на комплексных основаниях.
Как отмечалось, решение было принято в интересах нацбезопасности, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.
Aif.ru узнал, как иностранный комик в одночасье лишился всего, что нажил, зарабатывая в России.
Как развивались события задержания во Внуково.
Согласно данным, сразу после прохождения паспортного контроля Сабурова сопроводили в изолированное служебное помещение. Именно там ему и был предъявлен документ о запрете.
Помимо соображений безопасности и ценностных аспектов, в публичном поле фигурируют и конкретные правовые претензии. По данным СМИ, в прошлом году артист уже нарушал миграционные правила, превысив разрешенный срок пребывания, что повлекло за собой штраф и предписание срочно покинуть страну с последующим легальным оформлением въезда.
Кроме того, появляются более серьезные обвинения: имеются сведения о том, что артист, используя услуги третьих лиц, занимался легализацией денежных средств, полученных на территории России. Вся эта совокупность факторов, по всей видимости, и привела к полувековому запрету.
Транзитная зона вместо свободы: в каких условиях оказался Сабуров.
По прибыти в аэропорт Внуково артист был размещен в специальной зоне для лиц, ожидающих принудительного выдворения. Была информация о том, что он не может купить билет на обратный рейс из-за нехватки средств. При этом, когда комику объяснили, что до Эмиратов он полетит в наручниках — сразу же нашёл деньги на билет до Алматы.
Об условиях содержания Сабурова в спецзоне аэропорта в эксклюзивном комментарии для aif.ru рассказал правозащитник Иван Мельников.
Он описал обстановку как приемлемую, но спартанскую.
«В целом условия там сносные, я бы не сказал, что из ряда вон выходящие: есть где прилечь, есть возможность получить питание. Поэтому в настоящий момент проблем быть не должно… Помещение общее, с общими удобствами и туалетом. К нему могут подселить кого-то ещё, так как индивидуальных помещений там нет. В целом это не самое плохое место», — сказал Мельников.
При этом правозащитник подчеркнул, что комику крупно повезло не оказаться в гораздо более суровых условиях.
«Для него был риск попасть именно в миграционный центр “Сахарово”… Несмотря на “красивые” названия (например, “комнаты”), условия там жёсткие — фактически это СИЗО, где человек находится в камере. Поэтому считаю, что текущая ситуация — это достаточно мягкий вариант развития событий для Сабурова», — отметил Мельников.
По его оценке, процедура оформления всех документов и депортации должна занять не более двух суток.
В России остались дом, «Гелендваген» и прочее имущество на 160 миллионов.
Пока судьба самого комика решается в стенах аэропорта, не меньший интерес вызывает судьба его значительного состояния, оставшегося в России.
Нурлан Сабуров считался одним из самых богатых комиков России, и подадал на высокие места в топ Forbes «30 до 30».
Расследование показало, что общая стоимость активов Сабурова может достигать колоссальных 160 миллионов рублей. В этот портфель входит двухэтажный дом с земельным участком площадью 1 285 кв. м в престижном подмосковном жилом комплексе «Новорижский», где он проживал с семьей.
Только этот актив эксперты оценивают почти в 130 миллионов рублей. Автопарк комика также впечатляет: это Mercedes-Benz G-Class 2018 года выпуска с персональным номером SBR (около 20 млн руб.) и Cadillac Escalade 2021 года (примерно 11 млн рублей).
Возникает закономерный вопрос: что теперь будет с этим имуществом? Юристы спешат успокоить: запрет на въезд не равнозначен конфискации.
Адвокат Сергей Жорин в комментарии для aif.ru четко обозначил позицию: «Если нет уголовного дела, нет ареста активов, нет признания доходов преступными, то он сохраняет право собственности. Он может владеть недвижимостью, сдавать её в аренду, продать через представителя по доверенности, получать доходы с учётом валютного и налогового контроля».
Однако практические трудности будут колоссальны. Управлять активами дистанционно крайне сложно.
Адвокат Андрей Алешкин отмечает, что ненахождение в России исключает возможность полноценного ведения бизнеса или содержания недвижимости.
«Лучше всё продавать, потому что управлять этим будет невозможно», — сказал он в комментарии aif.ru.
Продажа возможна только по нотариальной доверенности, которую Сабурову придется оформлять в российском консульстве за рубежом, а это, учитывая обстоятельства, может стать отдельным вызовом.
Кроме того, половина совместно нажитой недвижимости принадлежит супруге, и для любых действий с ней потребуется официальное согласие мужа, что также усложняет процесс.
Есть ли шанс оспорить решение о запрете на въезд.
Несмотря на кажущуюся окончательность вердикта «50 лет», законодательство все же оставляет Нурлану Сабурову возможность для обжалования. Механизм подробно разъяснил заслуженный юрист России Иван Соловьев. Он указывает, что первый шаг — административный.
«Для отмены такого решения нужно обратиться с заявлением в госорган, который вынес решение. Там заявление может рассматриваться до 30 дней. Если есть убедительные основания, документы, то решение могут отменить», — говорит специалист в комментарии aif.ru.
Если этот этап не принесет успеха, следующим рубежом станет суд. Соловьев поясняет, что после этого подается обращение в суд в течение трех месяцев.
«Срок отсчитывается со дня, когда человеку стало известно о запрете на въезд по месту нахождения органа, принявшего ранее такое решение», — объяснил юрист.
Ключом к успеху станет способность представителей Сабурова доказать, что основания для запрета исчерпаны или изначально были неверны.
«Законы и соответствующие правила, утверждённые постановлением правительства о запрете на въезд, позволяют такое решение отменить, если исчезли обстоятельства, которые послужили основанием», — резюмирует эксперт.
Пока юридические тонкости только предстоит разбирать, ясно одно: задержание во Внуково — лишь начало длинной цепочки последствий, которые затронут и личную жизнь комика, и его финансовое состояние, и его профессиональное будущее.