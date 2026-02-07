Инспектора столичного аэропорта арестовали за финансирование терроризма

12 ноября стало известно, что Совет Федерации одобрил закон, усиливающий ответственность за диверсии и вводящий пожизненное заключение за вовлечение детей в такие действия. Закон дополняет статью 281.1 УК России нормой о наказании за склонение, вербовку или вовлечение несовершеннолетних в диверсионную деятельность. Изменения касаются и статьи 205.1 УК — за содействие террористической деятельности теперь также может грозить пожизненное заключение.