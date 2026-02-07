Инспектора столичного аэропорта арестовали за финансирование терроризма

Столичный суд отправил в СИЗО инспектора службы авиационной безопасности одного из московских аэропортов, обвиняемого в финансировании терроризма. Об этом стало известно в субботу, 7 февраля.
Суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца по статье 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Согласно материалам дела, обвиняемый дал признательные показания.
Мосгорсуд оставил решение об аресте в силе, отклонив апелляцию защиты. За содействие террористической деятельности сотруднику авиабезопасности грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, передает ТАСС.
12 ноября стало известно, что Совет Федерации одобрил закон, усиливающий ответственность за диверсии и вводящий пожизненное заключение за вовлечение детей в такие действия. Закон дополняет статью 281.1 УК России нормой о наказании за склонение, вербовку или вовлечение несовершеннолетних в диверсионную деятельность. Изменения касаются и статьи 205.1 УК — за содействие террористической деятельности теперь также может грозить пожизненное заключение.