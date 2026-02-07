Число жертв сильных снегопадов в Японии возросло до 45 человек

Наибольшие потери понесли префектуры Ниигата (17 погибших) и Акита (8 погибших). Также случаи гибели людей зарегистрированы на Хоккайдо, в Ямагате, Аомори и других регионах.
Кроме того, в результате непогоды пострадали 540 человек. Из них 187 жителей получили серьёзные травмы, а 353 — повреждения лёгкой степени тяжести.
Напомним, сильнейшие снегопады обрушились на Японию в конце января. Власти и метеорологи призывают жителей воздержаться от выхода из дома без необходимости и соблюдать максимальную осторожность.
