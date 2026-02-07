В Тверской области произошло возгорание на предприятии после атаки БПЛА

На предприятии в Конаковском округе Тверской области произошло возгорание после отражения атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в субботу, 7 февраля, сообщил врио губернатора региона Виталий Королев.
— Мною дан ряд поручений по дальнейшему мониторингу обстановки. Все силы и средства на месте, — цитирует Королева Telegram-канал «Тверская область. Официально».
Уточняется, что на данный момент информации о пострадавших нет.
Ранее жители Тверской области сообщили о серии мощных взрывов над городом. По словам очевидцев, около 3:30 ночи в Конаковском районе начались взрывы, которые продолжались некоторое время, всего их было более десяти. Позже в направлении поселка Редкино, примерно в 40 километрах от Твери, было замечено задымление и пожар, на место которого выехали несколько пожарных расчетов.