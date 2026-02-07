ВСУ сбросили снаряд на людей, получавших воду в церкви в Димитрове

— Воду давали в церкви в районе с западной стороны города возле кладбища (…) Все время висят украинские дроны. И видят — люди собирались за водой два раза в неделю. Человек свой генератор включал и качали воду. И вот они скидывали (снаряд с дрона, — прим. «ВМ»). Один раз пострадало девять человек, двое погибло. У мужа как раз там двоюродный брат погиб, — рассказала женщина в беседе с РИА Новости.