Рыбак замерз насмерть на льду на Сахалине

20 января двое школьников катались со снежной горки на Десне в Брянской области на тюбинге и провалились под лед. Поиски детей до сих пор не принесли никаких результатов. Детей ищут с помощью десяти подводных камер, четырех подводных дронов и двух эхолотов. Поисковая операция находится на особом контроле у губернатора региона Александра Богомаза.