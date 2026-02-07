В Иркутске пострадавший на пожаре пенсионер скончался в больнице

IrkutskMedia, 7 февраля. Пожар случился в бревенчатом доме на улице 2-я Горьковская в посёлке им. Горького Иркутска. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, возгорание произошло из-за аварийного режима работы бойлерного оборудования.
На момент прибытия первого подразделения дом изнутри был охвачен огнём. Из него самостоятельно эвакуировались два человека. Они пытались потушить пламя самостоятельно, но безуспешно. 70-летнему мужчине, потребовалась помощь врачей. Его госпитализировали. В медицинском учреждении констатировали смерть, причина устанавливается.
Площадь пожара составила 40 кв. метров. На месте работали 18 специалистов и четыре единицы техники.
