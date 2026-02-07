В Иркутске пострадавший на пожаре пенсионер скончался в больнице

На момент прибытия первого подразделения дом изнутри был охвачен огнём. Из него самостоятельно эвакуировались два человека. Они пытались потушить пламя самостоятельно, но безуспешно. 70-летнему мужчине, потребовалась помощь врачей. Его госпитализировали. В медицинском учреждении констатировали смерть, причина устанавливается.