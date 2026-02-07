Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 10,5 километра

Шивелуч — действующий вулкан на Камчатке, включающий Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Его возраст оценивается в 60−70 тыс. лет. Вулкан расположен примерно в 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского округа и в 450 км от Петропавловска-Камчатского.