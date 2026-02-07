Ричмонд
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 10,5 километра

Пепловый выброс высотой 10,5 км над уровнем моря зафиксирован на вулкане Шивелуч на Камчатке. Об этом сообщили в камчатской группе реагирования на вулканические извержения.

Источник: Аргументы и факты

По информации специалистов, в результате эксплозий пепел поднялся на высоту 10,5 км, а пепловый шлейф распространился на 40 км к северо-западу от вулкана.

Отмечается, что авиационный цветовой код опасности изменен на красный, что свидетельствует о высокой активности вулкана и потенциальной угрозе для местных и международных авиаперевозок.

Шивелуч — действующий вулкан на Камчатке, включающий Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Его возраст оценивается в 60−70 тыс. лет. Вулкан расположен примерно в 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского округа и в 450 км от Петропавловска-Камчатского.