За ночь силы ПВО сбили 82 украинских дрона над регионами России

Основной удар пришёлся на Волгоградскую область — там было сбито 45 дронов. Ещё восемь беспилотников уничтожили над Брянской областью, по шесть — над Ростовской и Саратовской, по четыре — над Орловской и Тверской. Ещё три дрона сбили над Курской областью. Также по одному БПЛА перехватили над Астраханской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Липецкой и Смоленской областями.