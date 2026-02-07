За ночь силы ПВО сбили 82 украинских дрона над регионами России

Основной удар пришёлся на Волгоградскую область — там было сбито 45 дронов. Ещё восемь беспилотников уничтожили над Брянской областью, по шесть — над Ростовской и Саратовской, по четыре — над Орловской и Тверской. Ещё три дрона сбили над Курской областью. Также по одному БПЛА перехватили над Астраханской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Липецкой и Смоленской областями.
Все воздушные цели были своевременно обнаружены и ликвидированы. По данным военного ведомства, дежурные силы ПВО отработали в штатном режиме.
Ранее Life.ru писал, что сразу три российских аэропорта — в Калуге, Пензе и Саратове — вернулись к работе в штатном режиме. Временные ограничения на полёты действовали несколько часов. Ранним утром в субботу Росавиация сняла все запреты, и воздушные гавани вновь начали принимать и отправлять рейсы.
