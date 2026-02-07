Дело ОПГ на юге Казахстана: 20 человек задержаны, двое объявлены в розыск

Как сообщается на официальном сайте ведомства, специальными прокурорами прокуратуры Туркестанской области завершено досудебное расследование по уголовному делу по признакам преступлений, предусмотренных ст. 190 ч.4 п. 1 (Мошенничество) и ст.262 ч.1, 2 (Создание организованной группы и участие в ней) УК РК.
«В ходе расследования установлено, что в период 2024—2025 годов гражданин иностранного государства, находясь на территории Республики Казахстан, создал и возглавил организованную преступную группу, участники которой путем интернет и телефонного мошенничества причинили материальный ущерб 21 потерпевшему на общую сумму свыше 125 млн тенге. Мошенничество совершалось посредством телефонных звонков с использованием мобильной связи. Подозреваемые представлялись сотрудниками почтовых организаций и операторов связи, после чего обманным путем оформляли кредиты на имя граждан и присваивали полученные денежные средства», — рассказали в прокуратуре региона.
В ведомстве отметили, что в ходе досудебного расследования потерпевшим возвращено 20 млн тенге. На 3 автотранспортных средства подозреваемых наложен арест. Оставшаяся сумма ущерба будет взыскана в принудительном порядке в судебном процессе. В отношении 20 подозреваемых санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, еще двое объявлены в международный розыск. Расследование по уголовному делу завершено.