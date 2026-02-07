Ричмонд
Дело ОПГ на юге Казахстана: 20 человек задержаны, двое объявлены в розыск

В Туркестанской области специальные прокуроры завершили расследование по делу об интернет-мошенничестве, в рамках которого были арестованы 20 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, специальными прокурорами прокуратуры Туркестанской области завершено досудебное расследование по уголовному делу по признакам преступлений, предусмотренных ст. 190 ч.4 п. 1 (Мошенничество) и ст.262 ч.1, 2 (Создание организованной группы и участие в ней) УК РК.

«В ходе расследования установлено, что в период 2024—2025 годов гражданин иностранного государства, находясь на территории Республики Казахстан, создал и возглавил организованную преступную группу, участники которой путем интернет и телефонного мошенничества причинили материальный ущерб 21 потерпевшему на общую сумму свыше 125 млн тенге. Мошенничество совершалось посредством телефонных звонков с использованием мобильной связи. Подозреваемые представлялись сотрудниками почтовых организаций и операторов связи, после чего обманным путем оформляли кредиты на имя граждан и присваивали полученные денежные средства», — рассказали в прокуратуре региона.

В ведомстве отметили, что в ходе досудебного расследования потерпевшим возвращено 20 млн тенге. На 3 автотранспортных средства подозреваемых наложен арест. Оставшаяся сумма ущерба будет взыскана в принудительном порядке в судебном процессе. В отношении 20 подозреваемых санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, еще двое объявлены в международный розыск. Расследование по уголовному делу завершено.