Дело ОПГ на юге Казахстана: 20 человек задержаны, двое объявлены в розыск

«В ходе расследования установлено, что в период 2024—2025 годов гражданин иностранного государства, находясь на территории Республики Казахстан, создал и возглавил организованную преступную группу, участники которой путем интернет и телефонного мошенничества причинили материальный ущерб 21 потерпевшему на общую сумму свыше 125 млн тенге. Мошенничество совершалось посредством телефонных звонков с использованием мобильной связи. Подозреваемые представлялись сотрудниками почтовых организаций и операторов связи, после чего обманным путем оформляли кредиты на имя граждан и присваивали полученные денежные средства», — рассказали в прокуратуре региона.