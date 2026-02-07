На Сахалине рыбак замерз насмерть на льду в метель

На Сахалине в районе села Стародубское Долинского района обнаружили тело рыбака, замерзшего насмерть на льду во время метели. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.
По данным ведомства, мужчину без признаков жизни нашли на льду другие рыбаки. В МЧС отметили, что, несмотря на нулевую видимость, предупреждения о циклоне и опасности выхода на лед, любители подледного лова продолжают выходить в море. Накануне спасатели вывели к берегу в Долинском районе две группы рыбаков, заблудившихся в условиях снежной бури.
Циклон со снегом и сильным ветром накрыл юг Сахалина в пятницу. В регионе было приостановлено движение междугородних автобусов, закрыт ряд автодорог, не работает паромная переправа Ванино — Холмск, соединяющая остров с материком. Также откладывались авиарейсы, школьников перевели на дистанционное обучение.
Ранее в районе села Стародубское спасатели проводили операцию по эвакуации рыбаков с оторвавшейся от берега льдины в Охотском море. По данным МЧС, на берег доставили 43 человека, пострадавших нет.