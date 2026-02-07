На Сахалине рыбак замерз насмерть на льду в метель

По данным ведомства, мужчину без признаков жизни нашли на льду другие рыбаки. В МЧС отметили, что, несмотря на нулевую видимость, предупреждения о циклоне и опасности выхода на лед, любители подледного лова продолжают выходить в море. Накануне спасатели вывели к берегу в Долинском районе две группы рыбаков, заблудившихся в условиях снежной бури.