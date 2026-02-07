Ричмонд
Пенсионерка погибла при пожаре в частном доме в Челябинской области

В Челябинской области в результате пожара в частном доме погибла 62-летняя женщина и пострадал 64-летний мужчина. Об этом в субботу, 7 февраля, сообщили в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Источник: МЧС РФ

Трагедия произошла вечером 6 февраля в деревни Ключи Увельского округа. Пожар охватил 48 квадратных метров. На месте работали десять человек и три единицы техники.

— В результате пожара погибла женщина. Мужчина получил ожоги 70% тела, госпитализирован в медицинское учреждение в тяжёлом состоянии, — рассказали в пресс-центре.

Возгорание могло произойти из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.

Напомним, в январе на улице Набережной в Челябинске загорелись вещи в одной из квартир пятиэтажного дома. В результате пожара пострадали три человека, в том числе подросток и младенец.