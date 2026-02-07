Очевидцы рассказали о криках детей после взрыва в салоне красоты во Франции

Очевидцы подрыва салона красоты во французском Гренобле рассказали The Sun подробности трагедии, по их словам, после взрыва начался настоящий хаос и были слышны детские крики, материал перевел aif.ru.
По словам Алена, живущего рядом с салоном, он услышал «чудовищный взрыв», а затем истошные крики.
Как рассказала владелица другого салона красоты по имени Жюли, она слышала крики четырех человек.
«Я услышала сильный взрыв и крики трёх молодых девушек, с которыми был ребёнок. Сейчас я даже не вижу, что происходит на улице, потому что там столько пожарных машин и людей, и это не очень успокаивает. Там столько людей, что царит полный хаос», — поделилась Жюли.
Французские правоохранители подтвердили, что расследуют подрыв при помощи гранаты салона красоты. Сейчас они разыскивают двух человек, которые могут быть причастны к нападению. Также удалось получить видео с камер наблюдения, где видно, как злоумышленники открывают дверь салона, срывают чеку и захлопывают дверь, чтобы люди не могли выбраться. На кадрах заметно, что на стуле в салоне сидит маленький ребёнок.
Напомним, инцидент произошел в пятницу, 6 февраля. Неизвестные ворвались в салон в Гренобле и подорвали там гранату, пострадали 6 человек, в том числе 5-летний ребенок.