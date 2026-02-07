Очевидцы рассказали о криках детей после взрыва в салоне красоты во Франции

Французские правоохранители подтвердили, что расследуют подрыв при помощи гранаты салона красоты. Сейчас они разыскивают двух человек, которые могут быть причастны к нападению. Также удалось получить видео с камер наблюдения, где видно, как злоумышленники открывают дверь салона, срывают чеку и захлопывают дверь, чтобы люди не могли выбраться. На кадрах заметно, что на стуле в салоне сидит маленький ребёнок.