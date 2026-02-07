Россиянин пытался оспорить штраф за непристегнутый ремень по «схеме Долиной»

Водитель пытался оспорить штраф за непристегнутый ремень безопасности, сославшись на «схему Долиной». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документы суда.
Уточняется, что мужчину оштрафовали на 1,5 тысячи рублей по статье КоАП о нарушении правил использования ремней безопасности — нарушение зафиксировала видеокамера. Однако, по словам водителя «Жигулей», он был пристегнут, и это, как он утверждает, видно на снимке.
Автомобилист обжаловал постановление, просил провести экспертизу фотографии и записи с камеры, но получил отказ. В вышестоящей инстанции он заявил, что «суд вынес решение по “схеме Ларисы Долиной”, то есть, по его мнению, не разобрался в обстоятельствах и не учел, что неустранимые сомнения должны трактоваться в его пользу.
— На фотографии автомобилист в белой футболке, поэтому черный ремень сливаться с ней не может, в автомобиле ВАЗ 21074 стандартная подача ремня, контраст изображения четкий, освещение отличное, бликов нет, — уточняется в публикации.
Автоэксперт Константин Лигачев заявил, что при поездке в автомобиле в качестве пассажира на заднем сиденье не стоит пренебрегать ремнями безопасности. Если водителя от удара об руль защищает подушка безопасности, то пассажирам сзади ремень не позволит удариться о переднее сиденье и получить серьезные повреждения.